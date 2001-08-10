Сахалинца приговорили к обязательным работам за неуплату алиментов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отделении судебных приставов по Невельскому району УФССП России по Сахалинской области в работе находится исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка в размере ¼ части всех видов заработка и иного дохода ежемесячно, рассказали ТИА "Острова" в ФССП РФ по Сахалинской области.
Судебный пристав-исполнитель неоднократно осуществлял выход по месту жительства должника с целью проверки его имущественного положения и факта проживания, но это не привело к успеху. Мужчина скрывался от судебных приставов, в связи с чем было заведено розыскное дело в отношении невельчанина. За время, пока должник скрывался от судебного пристава, накопился долг по алиментам в сумме около 1 000 000 руб.
В результате проведенных розыскных мероприятий было установлено, что должник проживает в г. Южно-Сахалинске. Мужчину доставили в ОСП по Невельскому району, где на него судебный пристав-исполнитель составил административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Суд рассмотрев материалы дела, признал вину невельчанина в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде 30 часов обязательных работ.
Надо отметить, что если мужчина не погасит задолженность по алиментам и не начнет регулярно производить выплаты на содержание ребенка, то в отношении него будет возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 Углового кодекса Российской Федерации.
Мы напоминаем, что каждую неделю по вторникам (с 14:00 до 16:00) главный судебный пристав Сахалинской области осуществляет личный прием граждан по вопросам взыскания алиментных платежей. Записаться на личный прием можно по телефону: 8 (4242) 49- 30-98
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