В Прогрессе Амурской области 200-килограммовая свинья провалилась в погреб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области успешно прошла спасательная операция по вызволению из погреба 200-килограммовой свиньи. Бедолага упала в неиспользуемое подполье и просидела там несколько дней, пока на помощь не пришли сотрудники МЧС, пишет ИА "Порт Амур".

Случай произошел в Прогрессе. Хозяин упитанного Пятачка пытался сам вызволить животное, но не смог, поэтому обратился в службу спасения.

Сотрудники МЧС зацепили свинью лебедкой и вытащили из западни, сообщили в пресс-службе министерства.

Фото: МЧС России