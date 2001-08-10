Тихоокеанское
информационное агентство
4 Декабря 2024
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В Прогрессе Амурской области 200-килограммовая свинья провалилась в погреб

В Прогрессе Амурской области 200-килограммовая свинья провалилась в погреб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области успешно прошла спасательная операция по вызволению из погреба 200-килограммовой свиньи. Бедолага упала в неиспользуемое подполье и просидела там несколько дней, пока на помощь не пришли сотрудники МЧС, пишет ИА "Порт Амур".

Случай произошел в Прогрессе. Хозяин упитанного Пятачка пытался сам вызволить животное, но не смог, поэтому обратился в службу спасения.

Сотрудники МЧС зацепили свинью лебедкой и вытащили из западни, сообщили в пресс-службе министерства.

Фото: МЧС России

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