Тихоокеанское
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11:31, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Nissan Serena и Mitsubishi Pajero столкнулись на перекрёстке в Южно-Сахалинске

Nissan Serena и Mitsubishi Pajero столкнулись на перекрёстке в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске вечером 28 ноября произошло ДТП на перекрёстке. Столкнулись Nissan Serena и Mitsubishi Pajero, сообщает служба аварийных комиссаров "Аварком65", пишет astv.ru.

Авария случилась на пересечении улиц Железнодорожной и Пограничной.

Люди не пострадали, но авто получили повреждения.

Фото: служба аварийных комиссаров "Аварком65"

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