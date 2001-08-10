11:31, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Nissan Serena и Mitsubishi Pajero столкнулись на перекрёстке в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске вечером 28 ноября произошло ДТП на перекрёстке. Столкнулись Nissan Serena и Mitsubishi Pajero, сообщает служба аварийных комиссаров "Аварком65", пишет astv.ru.
Авария случилась на пересечении улиц Железнодорожной и Пограничной.
Люди не пострадали, но авто получили повреждения.
Фото: служба аварийных комиссаров "Аварком65"
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