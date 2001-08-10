Сахалинка менее чем за год обманула почти четыре десятка земляков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области следователями СУ УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней жительницы села Новотроицкого, обвиняемой в серии интернет-мошенничеств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе следствия было установлено, что фигурантка путём обмана похищала у граждан денежные средства, а действовала она по двум схемам.
В одних случаях афер сельчанка подыскивала объявления жителей островного региона, которые хотели приобрести кур и сено, а также породистых щенков и котят. Злоумышленница предлагала им желаемое и отправляла через мессенджер фотографии домашних животных и соломы, которые скачивала в сети Интернет и выдавала за свои. Когда собеседники соглашались на сделку, женщина убеждала их перевести ей предоплату, после чего переставала выходить на связь. Жертвами такого мошенничества стали 36 сахалинцев.
По другой криминальной схеме обвиняемая, не являясь художником, предлагала услугу по написанию портретов на холсте, выставив в своём объявлении фотографии результатов трудов других людей. На такую публикацию откликнулся один человек, который перевёл аферистке деньги, но обещанную услугу не получил.
Как выяснили следователи, злодеяниями жительница села Новотроицкого занималась с сентября 2023 года по июль 2024 года. В общей сумме ей удалось похитить у доверившихся граждан около 700 тысяч рублей, которые она затем потратила на личные нужды. Её противоправная деятельность была задокументирована и пресечена сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области.
В ближайшее время материалы уголовного дела, возбуждённого по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, будут рассмотрены в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:48 Сегодня Сахалинка менее чем за год обманула почти четыре десятка земляков
09:40 Сегодня За сутки на Сахалине произошло 22 аварии
08:15 Сегодня Открыты продажи на новые дополнительные рейсы из Южно-Сахалинска в Москву
09:12 Сегодня Во Владивостоке соседи спасли девушку, которую жестоко избивал дебошир
17:24 22 Ноября У берегов Итурупа прогнозируется опасное волнение моря
17:04 22 Ноября В Южно-Сахалинске прошел фестиваль ко Дню матери
- 15:23 22 Ноября На Сахалине двое иностранцев обвиняются в незаконном пересечении границы
14:56 22 Ноября Сахалинская пенсионерка записалась на диспансеризацию и потеряла четверть миллиона
11:11 13 Ноября Задержан сахалинец, подозреваемый в угоне машины с ребенком в салоне
- 02:00 30 Октября Установка и обслуживание мачтовых платформ: что нужно знать?
- 01:20 2 Ноября Видеопоздравление на праздники: искренний и трогательный подарок
- 01:18 2 Ноября Галогенорганические соединения: особенности и применение в промышленности
Выбор редакции
- 10:53 Вчера В Южно-Сахалинске пройдет творческая встреча с Лидией Кисенковой
- 12:08 27 Ноября В аэровокзале "Южно-Сахалинск" стартовала программа подготовки новых сотрудников
- 17:07 26 Ноября 33% жителей Южно-Сахалинска предпочтут подарок-сюрприз на Новый год
- 11:38 26 Ноября Сахалинцам расскажут, как объекты региона получают свои имена
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?