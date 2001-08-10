Сахалинка менее чем за год обманула почти четыре десятка земляков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области следователями СУ УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней жительницы села Новотроицкого, обвиняемой в серии интернет-мошенничеств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе следствия было установлено, что фигурантка путём обмана похищала у граждан денежные средства, а действовала она по двум схемам.

В одних случаях афер сельчанка подыскивала объявления жителей островного региона, которые хотели приобрести кур и сено, а также породистых щенков и котят. Злоумышленница предлагала им желаемое и отправляла через мессенджер фотографии домашних животных и соломы, которые скачивала в сети Интернет и выдавала за свои. Когда собеседники соглашались на сделку, женщина убеждала их перевести ей предоплату, после чего переставала выходить на связь. Жертвами такого мошенничества стали 36 сахалинцев.

По другой криминальной схеме обвиняемая, не являясь художником, предлагала услугу по написанию портретов на холсте, выставив в своём объявлении фотографии результатов трудов других людей. На такую публикацию откликнулся один человек, который перевёл аферистке деньги, но обещанную услугу не получил.

Как выяснили следователи, злодеяниями жительница села Новотроицкого занималась с сентября 2023 года по июль 2024 года. В общей сумме ей удалось похитить у доверившихся граждан около 700 тысяч рублей, которые она затем потратила на личные нужды. Её противоправная деятельность была задокументирована и пресечена сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области.

В ближайшее время материалы уголовного дела, возбуждённого по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, будут рассмотрены в суде.