Тихоокеанское
информационное агентство
29 Ноября 2024
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Во Владивостоке соседи спасли девушку, которую жестоко избивал дебошир
09:12, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Во Владивостоке соседи спасли девушку, которую жестоко избивал дебошир

Во Владивостоке соседи спасли девушку, которую жестоко избивал дебошир

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неравнодушные соседи взломали дверь квартиры, в которой дебошир избивал девушку, а после спасли пострадавшую во Владивостоке. Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался историей спасения, рассказанной в программе одного из федеральных телеканалов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный канал СК России.

На следующий день после разбирательств в полиции дебошир вернулся и избил соседа.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе дальнейшего расследования.

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