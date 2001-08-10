В Южно-Сахалинске полицейские задержали подозреваемого в грабеже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от гражданина 1967 года рождения о том, что у него открыто похитили сотовый телефон. Сумму ущерба потерпевший оценил в 10 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснили сотрудники полиции, инцидент произошел ночью 2 ноября, когда 54-летний фигурант познакомился на улице с потерпевшим и в ходе общения они договорились пойти в гости к знакомой.

По пути фигурант попросил сотовый телефон у потерпевшего для осуществления звонка. Когда подозреваемый попросил гаджет во второй раз, собеседник ему отказал, тогда злоумышленник выхватил мобильный и бросился бежать. Впоследствии он сдал устройство в ломбард, а деньги потратил по своему усмотрению.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ, квалифицирующей данный случай как грабеж. Подозреваемому, ранее неоднократно имевшему проблемы с законом, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дознание по уголовному делу продолжается.