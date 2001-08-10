На Сахалине задержали мужчину, прятавшего наркотики под кепкой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В районе дома 60 по ул. 2-я Хабаровская г. Южно-Сахалинска инспекторы ДПС ОСР ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области остановили 51-летнего пешехода, который вышел из лесного массива на проезжую часть, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

При разговоре с мужчиной полицейские обратили внимание его поведение, он заметно волновался, речь была нарушена. Это вызвало подозрение о возможности наличия у него запрещенных к обороту веществ. В связи с этим было принято решение о проведении личного досмотра, в ходе которого, под кепкой был обнаружен полимерный пакет с кристалообразным веществом белого цвета.

Согласно справки об исследовании изъятое вещество является наркотическим веществом – n- метилэфедрон, массой 0, 21 грамма.

По данному факту в отношении гражданина Отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ.