В Курильске 16-летний водитель не справился с управлением и улетел в кювет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 ноября 2024 года в 20 часов 15 минут в районе дома №8 "В" г. Курильска произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 16-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, управляя автомобилем «Toyota Town Ace», выбрал небезопасную скорость для движения, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП 14-летняя пассажир получила травмы.

Проводится проверка.