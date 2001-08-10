Тихоокеанское
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08:49, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске произошло массовое ДТП

В Южно-Сахалинске произошло массовое ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Серьёзное ДТП произошло вечером 24 ноября в Южно-Сахалинске. На участке улицы Комсомольской, по предварительным данным, столкнулись две легковушки, "Газель" дорожной службы и спецтехника, сообщает astv.ru.

Как стало известно редакции, происшествие случилось около дома №215.

"Раф" въехал в "Газель", а та - в трактор. Как там оказался "Марк", я так и не понял. Тоже разбитый", - прокомментировал очевидец.

По имеющимся сведениям, минимум один человек получил травмы - на месте работала скорая помощь.

Официальной информации от ГАИ Сахалинской области на данный момент не поступало.

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