На Сахалине полицейские изъяли более 500 литров алкоголя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками сахалинской полиции на территории островного региона организовано и проведено федеральное оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь», направленное на предупреждение и выявление преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной (никотиносодержащей) продукции, а также их контрабандой, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудниками органов внутренних дел области в данный период проверено более 100 объектов оптовой и розничной торговли, досмотрено 106 единиц автотранспорта.

В результате проведенных мероприятий стражами порядка выявлено 19 фактов совершения административных правонарушений в сфере незаконного производства и оборота алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции. Составлено 15 административных протоколов, из них:

- 5 протоколов, по статье 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена);

- 5 протоколов по ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции);

- 4 протокола по ст. 14.17 КоАП РФ (нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

- 1 протокол по ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

Еще по четырем зарегистрированным в период проведения ОПМ фактам совершения административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, в настоящее время проводится проверка.

Из незаконного оборота изъято 512,780 литров готовой алкогольной продукции, 49 пачек табачной продукции различных марок.