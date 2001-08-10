Тихоокеанское
информационное агентство
20 Ноября 2024
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На Сахалине задержан иностранец, купивший в интернете водительские права
11:31, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине будут судить мошенника, обманувшего 28 жителей островов

На Сахалине будут судить мошенника, обманувшего 28 жителей островов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованной преступной группы. Он обвиняется в совершении двадцати восьми преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой), одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу) и одного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа), рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Уголовное дело расследовано СЧ по РОПД СУ УМВД России по Сахалинской области при надзорном сопровождении прокуратуры области.

По версии следствия, обвиняемый в период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года совместно с неустановленными лицами совершил действия по хищению денежных средств жителей Сахалинской области и других субъектов Российской Федерации, выступая покупателем по размещенным гражданами в сети «Интернет» объявлениям о продаже имущества.

В целях хищения денежных средств обвиняемый сообщал продавцу о произведённом платеже за покупку через фишинговый сайт курьерской компании (копия официального сайта курьерской компании).

Затем злоумышленник сообщал потерпевшему о необходимости зайти на указанный им фишинговый сайт по присылаемой ссылке для внесения данных банковской карты и зачисления платежа.

Выполнение продавцом обозначенных действий предоставляло доступ участникам преступной группы к счетам граждан и возможность распоряжения их денежными счетами.

Таким способом у 28 потерпевших похищено более 430 тысяч рублей.

В ходе расследования ущерб потерпевшим возмещён в полном объёме.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области для рассмотрения по существу.

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