На Сахалине будут судить мошенника, обманувшего 28 жителей островов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованной преступной группы. Он обвиняется в совершении двадцати восьми преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой), одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу) и одного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа), рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Уголовное дело расследовано СЧ по РОПД СУ УМВД России по Сахалинской области при надзорном сопровождении прокуратуры области.

По версии следствия, обвиняемый в период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года совместно с неустановленными лицами совершил действия по хищению денежных средств жителей Сахалинской области и других субъектов Российской Федерации, выступая покупателем по размещенным гражданами в сети «Интернет» объявлениям о продаже имущества.

В целях хищения денежных средств обвиняемый сообщал продавцу о произведённом платеже за покупку через фишинговый сайт курьерской компании (копия официального сайта курьерской компании).

Затем злоумышленник сообщал потерпевшему о необходимости зайти на указанный им фишинговый сайт по присылаемой ссылке для внесения данных банковской карты и зачисления платежа.

Выполнение продавцом обозначенных действий предоставляло доступ участникам преступной группы к счетам граждан и возможность распоряжения их денежными счетами.

Таким способом у 28 потерпевших похищено более 430 тысяч рублей.

В ходе расследования ущерб потерпевшим возмещён в полном объёме.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области для рассмотрения по существу.