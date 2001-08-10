В Дальнем неизвестные развесили объявления о грядущем авианалете

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители планировочного района Дальнее города Южно-Сахалинска обратили внимание на странные объявления, обратившись в редакцию информационного издания, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В тексте объявления говорится о том, что город якобы внесён в список для авианалётов. Также жителям предлагают вступить в некий телеграм-канал.

МВД России по Сахалинской области сообщает, что данные объявления являются фейком.

Ни в коем случае не нужно переходить по ссылкам или QR-кодам в подобных объявлениях, так как это могут быть мошенники.