Тихоокеанское
информационное агентство
18 Ноября 2024
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13:34, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Дальнем неизвестные развесили объявления о грядущем авианалете

В Дальнем неизвестные развесили объявления о грядущем авианалете

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители планировочного района Дальнее города Южно-Сахалинска обратили внимание на странные объявления, обратившись в редакцию информационного издания, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В тексте объявления говорится о том, что город якобы внесён в список для авианалётов. Также жителям предлагают вступить в некий телеграм-канал. 

МВД России по Сахалинской области сообщает, что данные объявления являются фейком.

Ни в коем случае не нужно переходить по ссылкам или QR-кодам в подобных объявлениях, так как это могут быть мошенники.

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