Тихоокеанское
информационное агентство
18 Ноября 2024
Сейчас 20:07
100,00|105,71|66,91
Сахалинца обокрали во время лечения в больнице
11:43, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалин с Алтая завезли токсичный комбикорм для поросят

На Сахалин с Алтая завезли токсичный комбикорм для поросят

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» от 12 ноября 2024 года выявил нарушение показателей безопасности в комбикорме для поросят производителя из Алтайского края, рассказали ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Проба для проведения исследований была отобрана в Южно-Сахалинске на складе торговой компании.

В результате лабораторных испытаний в комбикорме выявлены по показателям «общая токсичность экспресс-метод на простейших» и «токсичность на теплокровных».

Общая токсичность характеризует содержание токсичных веществ выше допустимого уровня, которое может вызвать заболевание или гибель животных. Отравления вызывают отдельные ядовитые растения, ядовитые семена, кормовые средства с известными токсическими свойствами при их неправильном применении, а также корма, загрязненные агрохимикатами.

Основной мерой по профилактике токсикозов в животноводстве является контроль качества комбикормовой продукции, в том числе определение ее токсичности.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.

Информация доведена до владельца продукции для предотвращения ее использования.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?