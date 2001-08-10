На Сахалин с Алтая завезли токсичный комбикорм для поросят

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» от 12 ноября 2024 года выявил нарушение показателей безопасности в комбикорме для поросят производителя из Алтайского края, рассказали ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Проба для проведения исследований была отобрана в Южно-Сахалинске на складе торговой компании.

В результате лабораторных испытаний в комбикорме выявлены по показателям «общая токсичность экспресс-метод на простейших» и «токсичность на теплокровных».

Общая токсичность характеризует содержание токсичных веществ выше допустимого уровня, которое может вызвать заболевание или гибель животных. Отравления вызывают отдельные ядовитые растения, ядовитые семена, кормовые средства с известными токсическими свойствами при их неправильном применении, а также корма, загрязненные агрохимикатами.

Основной мерой по профилактике токсикозов в животноводстве является контроль качества комбикормовой продукции, в том числе определение ее токсичности.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.

Информация доведена до владельца продукции для предотвращения ее использования.