На Сахалине направлено в суд уголовное дело по факту хищения субсидии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокурором Смирныховского района утверждено обвинительное заключение в отношении руководителя крестьянско-фермерского хозяйства. Она обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Органом предварительного расследования установлено, что обвиняемая в 2021 году заключила с министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области соглашение о предоставлении ей в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" субсидии из областного бюджета в размере 15,5 млн рублей на финансовое обеспечение части затрат на развитие семейной фермы.
Злоумышленница изготовила и предоставила дважды в 2023 году в министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области фиктивные документы о понесенных ею затратах на транспортные расходы и приобретение тракторного прицепа, всего на общую сумму 1,5 млн рублей.
Уголовные дела возбуждены органами предварительного расследования по материалам прокуратуры Смирныховского района и УЭБиПК УМВД России по Сахалинской области.
Завершение предварительного следствия обеспечено при координирующей роли прокуратуры Смирныховского района.
Обвиняемая на стадии предварительного следствия вину в совершенных преступлениях признала в полном объеме.
По требованию надзирающего прокурора органом предварительного расследования приняты обеспечительные меры в виде наложения судом ареста на самоходные транспортные средства обвиняемой, общей стоимостью более 1,5 млн рублей.
Прокурором района в суд направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемой в бюджет Сахалинской области необоснованно полученных денежных средств, в размере 1,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Смирныховский районный суд для рассмотрения по существу.
За совершение указанных преступлений обвиняемой может быть назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.
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