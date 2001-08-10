Житель Камчатки спас провалившихся под лед подростков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днём в воскресенье, 10 ноября, под лёд Култучного озера в столице Камчатского края провалились двое подростков. Их успел спасти прохожий, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на телеграм-канал "ЧП Камчатка".

Днём 10 ноября в службу 112 позвонили очевидцы, которые сообщили, что двое ребят провалились под лёд. Через восемь минут на место происшествия прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России.

Однако до приезда спасателей парней спас проходивший мимо мужчина. По информации источника, спасённые подростки убежали.