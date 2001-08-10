На Сахалине осудили взяточника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Приговором Южно-Сахалинского городского суда с участием Сахалинской транспортной прокуратуры 39-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
Осужденный, являясь должностным лицом отдела поверки теплотехнических средств ФБУ «Государственный региональный центра стандартизации, метрологии и испытаний в Сахалинской области», в период времени с октября 2022 года по май 2023 года получил лично от руководителя одного из предприятий г. Южно-Сахалинска взятку в виде денег на общую сумму 46 тыс. рублей за незаконное проведение поверок и калибровок, изготовление сертификатов калибровок и свидетельств о поверках полуприцепов для транспортировки нефтепродуктов через морские порты Сахалинской области.
Вину в совершении преступления должностное лицо признало.
На основании представленных прокурором доказательства судом виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, штрафом в размере 230 тыс. рублей и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления на срок 2 года.
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