На Сахалине осудили взяточника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приговором Южно-Сахалинского городского суда с участием Сахалинской транспортной прокуратуры 39-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Осужденный, являясь должностным лицом отдела поверки теплотехнических средств ФБУ «Государственный региональный центра стандартизации, метрологии и испытаний в Сахалинской области», в период времени с октября 2022 года по май 2023 года получил лично от руководителя одного из предприятий г. Южно-Сахалинска взятку в виде денег на общую сумму 46 тыс. рублей за незаконное проведение поверок и калибровок, изготовление сертификатов калибровок и свидетельств о поверках полуприцепов для транспортировки нефтепродуктов через морские порты Сахалинской области.

Вину в совершении преступления должностное лицо признало.

На основании представленных прокурором доказательства судом виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, штрафом в размере 230 тыс. рублей и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления на срок 2 года.