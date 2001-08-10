Сегодня в Корсакове пожарные тушили мусорный контейнер

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 ноября в 07:26 диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании мусорного контейнера по адресу ул. Советская, 8. Пожарный расчет прибыл через 3 минуты. К моменту их прибытия контейнер горел на площади 4 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 07:34, а в 07:45 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 5 сотрудников и 1 единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области и 1 человек из добровольной пожарной дружины. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.