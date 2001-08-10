Ощущаемое землетрясение зарегистрировано на территории Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
5 ноября в 10.09 (сах) зарегистрировано землетрясение в Ногликском районе, 18 км западнее с.Катангли. Магнитуда сейсмособытия составила 3.9, глубина 11 км, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
Землетрясение ощутили жители пгт. Ноглики. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администрации муниципальных образований и местных пожарно-спасательных гарнизонов проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области.
При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы.
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