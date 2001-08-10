Тихоокеанское
информационное агентство
6 Ноября 2024
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11:02, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Из желудка трехлетнего жителя Владивостока извлекли 101 магнит

Из желудка трехлетнего жителя Владивостока извлекли 101 магнит

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Краевой детской больницы №1 во Владивостоке извлекли из желудка трехлетнего ребенка 101 сцепленный магнитный шарик, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, шарики из желудка ребенка доставали врачи Краевой детской больницы №1. Сейчас несовершеннолетний чувствует себя хорошо.

Извлекать магниты пришлось в несколько этапов.

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