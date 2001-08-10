Сахалинцы не смогли пройти мимо открытого окна и теперь их будут судить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Томаринскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Охи и Томари, обвиняемых в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

11 августа 2024 года, обвиняемые направлялись в гости к своему товарищу. По пути они увидели, что на первом этаже дома по улице А. Буюклы открыто окно в квартиру. Тогда один из фигурантов предложил другому проникнуть в жилище, чтобы украсть ценное имущество.

Один из злоумышленников проник в квартиру через окно, чтобы открыть входную дверь второму. Когда они осмотрели жилище, то увидели, что в одной из комнат спит неизвестная им женщина. Чтобы не разбудить последнюю, мужчины прикрыли дверь спальной комнаты.

После этого обвиняемые стали искать в квартире ценное имущество. В гостиной они обнаружили кошелек, в котором находилось 54 100 рублей и 111 юаней, которые согласно официальному курсу валют Центрального банка России на 12 августа 2024 составляли в общей сумме 1 320 рублей. Далее они похитили продукты питания на общую сумму 5 тысяч рублей.

После совершения преступления они покинули квартиру через окно и направились в гости к своему товарищу, где стали употреблять похищенные продукты питания. Половину украденных денежных средств обвиняемые потратили на алкоголь. Общий ущерб составил 60 тысяч рублей.

Таким образом, фигуранты своими умышленными действиями совершили преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.