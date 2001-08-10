Сахалинцы не смогли пройти мимо открытого окна и теперь их будут судить
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Томаринскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Охи и Томари, обвиняемых в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
11 августа 2024 года, обвиняемые направлялись в гости к своему товарищу. По пути они увидели, что на первом этаже дома по улице А. Буюклы открыто окно в квартиру. Тогда один из фигурантов предложил другому проникнуть в жилище, чтобы украсть ценное имущество.
Один из злоумышленников проник в квартиру через окно, чтобы открыть входную дверь второму. Когда они осмотрели жилище, то увидели, что в одной из комнат спит неизвестная им женщина. Чтобы не разбудить последнюю, мужчины прикрыли дверь спальной комнаты.
После этого обвиняемые стали искать в квартире ценное имущество. В гостиной они обнаружили кошелек, в котором находилось 54 100 рублей и 111 юаней, которые согласно официальному курсу валют Центрального банка России на 12 августа 2024 составляли в общей сумме 1 320 рублей. Далее они похитили продукты питания на общую сумму 5 тысяч рублей.
После совершения преступления они покинули квартиру через окно и направились в гости к своему товарищу, где стали употреблять похищенные продукты питания. Половину украденных денежных средств обвиняемые потратили на алкоголь. Общий ущерб составил 60 тысяч рублей.
Таким образом, фигуранты своими умышленными действиями совершили преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 01:18 Сегодня Галогенорганические соединения: особенности и применение в промышленности
- 01:18 Сегодня Диодный лазер: принцип работы и применение в косметологии
- 01:20 Сегодня Видеопоздравление на праздники: искренний и трогательный подарок
09:51 Сегодня В октябре аэровокзал "Южно-Сахалинск" бьёт рекорды
- 02:00 30 Октября Установка и обслуживание мачтовых платформ: что нужно знать?
15:30 28 Октября 3 ноября в Сахалинском краеведческом музее пройдет "Ночь искусств 2024"
14:46 28 Октября Сахалинские судебные приставы вновь сопроводили до границы очередных нелегальных мигрантов
11:43 28 Октября В Сахалинской области замедлился рост цен на услуги и товары
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
15:08 4 Октября Южносахалинцев приглашают на сахалинский агрофестиваль "Свое Родное Островное-2024"
15:13 7 Октября Гимназия №1 Южно-Сахалинска подарила детские книги библиотекам Донбасса
14:37 7 Октября Сахалинские фермеры представили свою продукцию на агрофестивале "Свое родное островное 2024"
Выбор редакции
- 10:21 Вчера Сахалинская библиотека получила "бронзу" на всероссийском конкурсе
- 11:17 30 Октября В Южно-Сахалинске поговорили о книге Юрия Никулина
- 10:25 29 Октября На Сахалине представили документальные киноленты об островном регионе
- 15:30 28 Октября 3 ноября в Сахалинском краеведческом музее пройдет "Ночь искусств 2024"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?