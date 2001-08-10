В Сахалинской области за сутки произошли 13 ДТП, есть погибший

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 13 ДТП, в одном из которых 1 человек погиб, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 130 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 4 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- кроме этого, задержаны 15 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишенные такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

6 водителей - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

10 водителей - управляющих автомобилем с «тонировкой» на стеклах;

1 водитель - управляющий транспортным средством незарегистрованным в установленном порядке;

4 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

3 водителя - управляющих транспортными средствами с наличием технических неисправностей (глушители);

3 водителя - не предоставивших преимущество в движении пешеходам;

9 водителей - перевозивших детей без специального удерживающего устройства.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 6 автомобилей.