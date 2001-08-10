В Ногликах сгорел автокран

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 октября в 12:56 диспетчеру Ногликского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании автомобиля в районе ж/д вокзала. Пожарный расчет прибыл через 6 минут. К моменту их прибытия горело колесо среднего моста автокрана, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 13:05, а в 13:29 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 6 сотрудников и 1 единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.