Тихоокеанское
информационное агентство
30 Октября 2024
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16:53, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Ногликах сгорел автокран

В Ногликах сгорел автокран

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 октября в 12:56 диспетчеру Ногликского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании автомобиля в районе ж/д вокзала. Пожарный расчет прибыл через 6 минут. К моменту их прибытия горело колесо среднего моста автокрана, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 13:05, а в 13:29 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 6 сотрудников и 1 единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области.  Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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