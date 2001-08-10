Сахалинец подозревается в краже из магазина спортивной одежды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от представителя одного из местных магазинов спортивной одежды, в котором была совершена кража товара, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили, что хищение совершил 28-летний местный житель.

Правоохранители выяснили, что фигурант похитил из магазина мужскую спортивную одежду и обувь, предварительно отсоединив магнит от товаров, чтобы пройти мимо турникета. Половину похищенного имущества мужчина оставил себе для личного пользования, другую продал неизвестному. Сумма ущерба составила 52 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ-кража, то есть тайное хищение чужого имущества. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащим поведении.