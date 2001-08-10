За сутки на Сахалине произошло 30 аварий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 30 ДТП, в трех из которых 3 человека получили телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 150 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 8 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- кроме этого, задержаны 15 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишенные такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

7 водителей - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

11 водителей - управляющих автомобилем с «тонировкой» на стеклах;

5 водителей - управляющих транспортным средством незарегистрованным в установленном порядке;

8 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

11 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

2 водителя - управляющих транспортными средствами с наличием технических неисправностей (глушители);

7 водителей - перевозивших детей без специального удерживающего устройства.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 13 автомобилей.