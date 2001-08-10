Житель Тымовского приговорен к обязательным работам за нежелания платить алименты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отделении судебных приставов по Тымовскому району находится исполнительное производство в отношении мужчины, который по решению суда должен платить денежные средства на содержание ребенка в размере ¼ части всех видов доходов. Кроме этого, мужчина дал обязательство являться в отделение судебных приставов и приносить документы, подтверждающие оплату алиментов, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской области.

Мужчина игнорировал решение суда, алименты не выплачивал и на прием к судебному приставу не являлся. Долг по алиментам составил более 250000 рублей. В связи с этим, судебный пристав-исполнитель был вынужден вынести постановление о принудительном приводе.

Когда тымовчанин был доставлен в отделение судебных приставов, его ожидали административные протоколы по ряду правонарушений:

- по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве», выразившееся в неисполнении законных требований судебного пристава-исполнителя. В качестве наказания тымовчанин получил штраф в сумме 1000 рублей;

- по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Суд вынес решение - назначил должнику наказание в виде обязательных работ сроком 20 часов.

Сахалинцы, помните, что алименты - это не наказание и не повинность, а обеспечение достойной жизни своим детям. От регулярных выплат денежных средств родителем зависит уровень удовлетворения необходимых и жизненно важных потребностей Вашего ребёнка.