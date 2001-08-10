Сахалинец украл скутер, разобрал его и продал на запчасти

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 36-летнего местного жителя, у которого был похищен скутер за 30 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили подозреваемого в данном преступлении, им оказался 35-летний житель областного центра.

Как выяснили правоохранители, фигурант распивал спиртные напитки у себя дома вместе со своими приятелями. Будучи в состоянии опьянения, он решил похитить скутер своего друга с целью личного обогащения.

Подозреваемый сообщил гостям, что ему нужно отойти по делам, а сам проследовал к дому потерпевшего. Транспортное средство было припарковано к дереву. Мужчина похитил скутер и спрятал его в лес.

На следующий день он разобрал его на запчасти, которые в дальнейшем продал.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.