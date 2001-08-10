Против сахалинки, отказывающейся платить алименты, возбуждено уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отделении судебных приставов по Поронайскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области на исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданки по вопросу о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 части всех видов дохода, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

Женщина накопила долг по алиментным обязательствам в сумме около 300000 рублей. Погашать свою задолженность она не торопилась, на предупреждения со стороны судебного пристава-исполнителя не реагировала.

Тогда судебным приставом-исполнителем был составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 «Неуплата средств на содержание детей». Суд вынес решение и назначил на наказание в виде обязательных работ сроком 40 часов. Но, отбыв наказание, женщина продолжила жить, как и прежде, не предпринимая мер к трудоустройству и погашению задолженности по алиментным обязательствам.

Теперь же в отношении жительницы г. Поронайска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».