В Южно-Сахалинске к ответственности за езду по встречной полосе привлечен водитель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 сентября 2024 года в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой водитель легкового автомобиля, двигаясь по проспекту Мира Южно-Сахалинска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники специализированной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области установили личность нарушителя и составили административный протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Административный материал будет направлен в суд для принятия решения. Водителю грозит административный штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Госавтоинспекция благодарит за активную гражданскую позицию и призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.