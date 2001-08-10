Тихоокеанское
информационное агентство
25 Сентября 2024
Сейчас 14:33
92,86|103,41|66,91
Новый комплекс фиксации нарушений в Южно-Сахалинске собрал с владельцев большегрузов штрафов на миллион
14:22, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске к ответственности за езду по встречной полосе привлечен водитель

В Южно-Сахалинске к ответственности за езду по встречной полосе привлечен водитель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 сентября 2024 года в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой водитель легкового автомобиля, двигаясь по проспекту Мира Южно-Сахалинска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

 Сотрудники специализированной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области установили личность нарушителя и составили административный протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Административный материал будет направлен в суд для принятия решения. Водителю грозит административный штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

 Госавтоинспекция благодарит за активную гражданскую позицию и призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?