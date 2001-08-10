На Сахалине водителя пассажирского автобуса накажут за повторный проезд на красный свет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 сентября 2024 года в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой запечатлён проезд рейсового автобуса на запрещающий (красный) сигнал светофора рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники ОСР ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области установили личность правонарушителя. В отношении водителя составлены административные материалы по части 3 ст. 12.12 КоАП РФ (повторный проезд на запрещающий сигнал светофора), а также по части 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Административные материалы будут направлены в суд для принятия решения.

За повторное проезд на запрещающий сигнал светофора водителю грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Уклонение от исполнения административного наказания влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Госавтоинспекция благодарит за активную гражданскую позицию и призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.