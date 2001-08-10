Тихоокеанское
информационное агентство
21 Сентября 2024
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11:20, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водителя пассажирского автобуса накажут за повторный проезд на красный свет

На Сахалине водителя пассажирского автобуса накажут за повторный проезд на красный свет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 сентября 2024 года в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой запечатлён проезд рейсового автобуса на запрещающий (красный) сигнал светофора рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники ОСР ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области установили личность правонарушителя. В отношении водителя составлены административные материалы по части 3 ст. 12.12 КоАП РФ (повторный проезд на запрещающий сигнал светофора), а также по части 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Административные материалы будут направлены в суд для принятия решения.

За повторное проезд на запрещающий сигнал светофора водителю грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Уклонение от исполнения административного наказания влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Госавтоинспекция благодарит за активную гражданскую позицию и призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.

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