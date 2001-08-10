Сахалинец, пользуясь служебной заправочной картой, украл более 5 тонн бензина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по г. Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 43-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на кражу, с причинением значительного ущерба организации, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что фигурант, работая в одной, из организаций областного центра, в период с 13 марта по 14 апреля 2024 года, действуя из корыстных побуждений, после рабочего дня брал топливную карту со служебного автотранспорта и использовал её на автозаправочной станции в своих целях. В результате ревизии руководством организации было обнаружено, что с указанной топливной карты произошло хищение топлива в значительном объёме.
Так обвиняемым было похищено 3703, 95 литров бензина марки «АИ-92», 830,02 литра бензина марки «АИ-95», 531,32 литра бензина марки «АИ-100». Общая сумма ущерба составила около 360 000 рублей, принадлежащих организации.
Таким образом, гражданин совершил преступление, предусмотренное, п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Уголовное дело рассматривается в суде.
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