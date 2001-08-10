Чайка врезалась в винт самолета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Самолет Bombardier Dash 8 Q400 авиакомпании "Аврора", выполнявший рейс HZ4626 из Южно-Курильска, столкнулся с птицей при заходе на посадку в аэропорту Южно-Сахалинска (Хомутово), сообщает astv.ru, ссылаясь на Telegram-канал "Авиаторщина".

На борту самолета находились четыре члена экипажа и 73 пассажира. Столкновение с чайкой произошло на высоте около 90 метров. Экипаж благополучно посадил самолет и зарулил на стоянку.

Птица, естественно, погибла при столкновении. Послеполетный осмотр показал, что ее останки разбросало по различным частям самолета, в том числе в районе воздухозаборника двигателя, на лопастях воздушного винта, левой стойке и в нише шасси. Из-за полученных повреждений одна из лопастей левого винта погнулась.

Поврежденный самолет был отстранен от полетов до устранения неисправностей. В настоящее время проводится расследование авиационного инцидента.