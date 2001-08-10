На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области совместно с отделом уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску, в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в нападении на женщин, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Им оказался уроженец Костромской области 1982 года рождения. Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 111 и 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Ведутся следственные действия. Подозреваемый заключен под стражу.