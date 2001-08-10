Тихоокеанское
информационное агентство
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09:03, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Камчатки спас двух девочек от медведя

Житель Камчатки спас двух девочек от медведя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатцы прислали в редакцию ТК "41 Регион" кадры, на которых запечатлен героический поступок местного жителя. Мужчина помог двум школьницам убежать от медведя.

Сообщается, что инцидент произошел в Вилючинске 1 сентября. Посреди дня лесной хищник наведался в микрорайон «Рыбачий». Водитель иномарки заметил медведя в тот момент, когда зверь пробегал по городской улице. При этом в нескольких десятках метров от косолапого находились две маленькие девочки, которые от испуга начали метаться по дороге.

Обогнав хищника, житель Камчатки подъехал к детям, вышел из машины, помог им сориентироваться и скрыться от косолапого. Мужчина уехал лишь после того, как убедился, что девочки убежали на достаточное расстояние.

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