Житель Камчатки спас двух девочек от медведя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатцы прислали в редакцию ТК "41 Регион" кадры, на которых запечатлен героический поступок местного жителя. Мужчина помог двум школьницам убежать от медведя.

Сообщается, что инцидент произошел в Вилючинске 1 сентября. Посреди дня лесной хищник наведался в микрорайон «Рыбачий». Водитель иномарки заметил медведя в тот момент, когда зверь пробегал по городской улице. При этом в нескольких десятках метров от косолапого находились две маленькие девочки, которые от испуга начали метаться по дороге.

Обогнав хищника, житель Камчатки подъехал к детям, вышел из машины, помог им сориентироваться и скрыться от косолапого. Мужчина уехал лишь после того, как убедился, что девочки убежали на достаточное расстояние.