Тихоокеанское
информационное агентство
4 Сентября 2024
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13:39, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Амурской области компания незаконно добывала золото

В Амурской области компания незаконно добывала золото

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Общество "Аргаскит" добывало россыпное золото на территории Зейского района Амурской области в долине ручья Аргаскит в отсутствие проектной документации, со сбросом загрязняющих веществ в водный объект", - сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на надзорное ведомство.

Предприятие привлекли к административной ответственности и оштрафовали на общую сумму 225 тысяч рублей.

Сейчас работы на участке остановлены, компания оформляет разрешительную документацию.

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