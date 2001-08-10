В Амурской области компания незаконно добывала золото

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Общество "Аргаскит" добывало россыпное золото на территории Зейского района Амурской области в долине ручья Аргаскит в отсутствие проектной документации, со сбросом загрязняющих веществ в водный объект", - сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на надзорное ведомство.

Предприятие привлекли к административной ответственности и оштрафовали на общую сумму 225 тысяч рублей.

Сейчас работы на участке остановлены, компания оформляет разрешительную документацию.