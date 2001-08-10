Выпивший сахалинец не смог пройти мимо бытовки с электроинструментами и вскрыл ее
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Долинского района, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба на общую сумму свыше 113 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что в феврале 2024 года в полицию обратился заявитель с сообщением о пропаже электроинструментов из бытовой постройки, расположенной по улице Украинской города Южно-Сахалинска. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 33-летний житель Долинского района, ранее уже привлекавшийся к ответственности за подобные преступления.
Так, поздним вечером 5 февраля 2024 года, фигурант прогуливался по городу в состоянии алкогольного опьянения и обратил внимание на отдельно стоящую бытовку, принадлежащую индивидуальному предпринимателю. Предположив, что в ней может находиться какое-либо ценное имущество, он решил проникнуть в строение. Убедившись, что ним никто не наблюдает, подошел к двери бытовки и вскрыл навесной замок. Проникнув в помещение, он увидел электроинструменты, сложил имущество в мешок и скрылся с места преступления, впоследствии распорядившись похищенным по своему усмотрению.
Таким образом, своими умышленными действиями фигурант совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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