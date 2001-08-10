Сахалинка самостоятельно нашла украденный велосипед, а полиция - воришку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 августа сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городскому округу «Охинский» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен факт кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснилось, 26 августа местный житель 1989 года рождения, находясь в районе дома по улице Охотской г. Охи, увидел припаркованный у подъезда чужой велосипед, который не был оборудован противоугонным устройством. Он решил забрать его себе. Мужчина сел за управление велотранспортом и был таков. Позже он продал за бесценок похищенное имущество, стоимостью 16 тысяч рублей, продавцу одной из торговых точек города.

Потерпевшая после кражи не стала сразу обращаться в правоохранительные органы и нашла свое двухколесное транспортное средство. Позже правоохранители разыскали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ-кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.