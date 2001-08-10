Поронайца привлекли к ответственности за неуплату алиментов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Один из жителей Поронайского района привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов.
В отделении судебных приставов по Поронайскому району УФССП России по Сахалинской области на исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданина о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей в размере 1/3 части всех видов дохода.
C февраля 2022 года горе-отец перестал исполнять свои родительские обязанности, накопив тем самым долг перед своими детьми более 750 000 рублей, при этом мужчина предпринял неудачную попытку скрыться от судебного пристава-исполнителя.
Судебные приставы нашли нерадивого отца и составили в отношении него административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.
Суд, рассмотрев административный материал в отношении поронайца, признал его виновным в уклонении от исполнения родительской обязанности и назначил ему наказание в виде отбывания 40 часов обязательных работ. При этом по требованию судебного пристава-исполнителя мужчина встал на учет в Поронайском центре занятости населения.
Надо отметить, что если мужчина в ближайшее время «не возьмется за ум» и не станет исполнять свой отцовский долг по выплате алиментов, то ему будет грозить уголовная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
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