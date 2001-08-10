Четыре поддельных банкноты выявлены в Сахалинской области за полгода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За шесть месяцев текущего года в банковской системе Сахалинской области были обнаружены три поддельных денежных знака Банка России и одна фальшивая стодолларовая банкнота.

Банки выявили две поддельные российские банкноты номиналом пять тысяч рублей образцов 1997 и 2010 годов, одну — номиналом тысяча рублей образца 2004 года. Иностранная фальшивая купюра имела номинал 100 долларов США.

«Мы наблюдаем существенное снижение количества поддельных банкнот Банка России. Если в первом полугодии 2023 года в банковской системе Сахалина и Курил были выявлены 14 фальшивок, то в этом году — всего три. С развитием технологий защиты российских денежных знаков подделывать банкноты Банка России фальшивомонетчикам становится сложнее. Кроме того, люди реже пользуются наличными деньгами», — отметил заместитель начальника отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка России по Сахалинской области Виталий Черкавский.

Самостоятельно изучить признаки подлинности российских денег можно на сайте регулятора или в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Кроме того, для кассиров торговых организаций подготовлен бесплатный образовательный курс на сайте Университета Банка России.