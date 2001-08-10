В законную силу вступил приговор в отношении директора одного из предприятий Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В одном из районных судов Сахалинской области слушалось дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия. В ходе судебного разбирательства было установлено, что директор предприятия Поронайского района Сахалинской области злостно не исполнил ранее вступившее в законную силу решение суда.
По решению Поронайского городского суда, на руководство предприятия, являющегося коммерческой организацией, была возложена обязанность совершить определенные действия для устранения нарушений в сфере обеспечения санитарно-эпидемилогического благополучия населения. Однако, директор коммерческого предприятия не торопился исполнить вышеуказанное судебное решение.
Судебные приставы-исполнители ОСП по Поронайскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области (далее - ОСП по Поронайскому району) неоднократно уведомляли директора предприятия о возбуждении исполнительного производства и об ответственности за неисполнение решения суда, но руководитель предприятия халатно отнесся к данным предупреждениям и, имея финансовую возможность для исполнения судебного решения, осуществлял различные выплаты, не являющиеся первоочередными.
Судебные приставы ОСП по Поронайскому району, собрав все доказательства о злостном неисполнении судебного решения, доказали вину директора предприятия в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
Суд признал директора предприятия Поронайского района виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа.
Приговор суда вступил в законную силу.
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