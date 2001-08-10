Судебные приставы Сахалина отправили на родину незаконных мигрантов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вчера очередных нелегалов из Киргизии и Узбекистана выдворили судебные приставы Сахалинской области. Четверо иностранных граждан приехали на территорию Сахалинской области с одной целью – заработать, и работали до тех пор, пока их незаконное нахождение на территории Российской Федерации не было выявлено сотрудниками правоохранительных органов островного края, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.

Все четверо были признаны судом виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

Согласно решению суда, каждый из нелегалов должен заплатить штраф в сумме 2 000 рублей. Более того, судом принято решение о принудительном выдворении их за пределы России.

После того, как были оформлены все необходимые документы, судебные приставы препроводили граждан, подвергшихся выдворению, до пункта пропуска через государственную границу. Теперь в Россию они не смогут приехать 5 лет.

С начала года судебные приставы Сахалинской области выдворили за пределы Российской Федерации около 180 граждан Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и других государств, нелегально находившихся на территории России. У всех выдворяемых были проблемы с документами, а именно просроченные миграционные карты, отсутствие трудовых документов и др.