На Сахалине двух человек лишили российского гражданства за незаконный оборот наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе мониторинга, направленного на выявление натурализованных лиц, в отношении которых имеются основания для прекращения российского гражданства, сотрудниками Управления по вопросам миграции выявлено два лица, ранее состоящих в иностранном гражданстве и совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В отношении указанных лиц, решением УМВД России по Сахалинской области, вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации.

В настоящее время организована работа по изъятию у данных граждан российских паспортов, которые признаны недействительными.

Работа по данному направлению продолжается.

В настоящее время УМВД России по Сахалинской области организована целенаправленная работа по выявлению лиц, приобретших гражданство Российской Федерации и впоследствии привлеченных к уголовной ответственности за преступления, совершение которых влечет прекращение гражданства Российской Федерации.

Следует напомнить, что 26 октября 2023 года вступил в законную силу Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» № 138-ФЗ от 28.04.2023, которым введён новый для законодательства институт прекращения гражданства Российской Федерации.

Одним из оснований для прекращения российского гражданства служит совершение человеком преступлений, перечень которых указан в статье 24 упомянутого закона. Речь идет о преступлениях против половой неприкосновенности, незаконном обороте наркотиков, террористической направленности как применение насилия в отношении представителя власти и другие).