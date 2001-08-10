На Сахалине двух человек лишили российского гражданства за незаконный оборот наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ходе мониторинга, направленного на выявление натурализованных лиц, в отношении которых имеются основания для прекращения российского гражданства, сотрудниками Управления по вопросам миграции выявлено два лица, ранее состоящих в иностранном гражданстве и совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В отношении указанных лиц, решением УМВД России по Сахалинской области, вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации.
В настоящее время организована работа по изъятию у данных граждан российских паспортов, которые признаны недействительными.
Работа по данному направлению продолжается.
В настоящее время УМВД России по Сахалинской области организована целенаправленная работа по выявлению лиц, приобретших гражданство Российской Федерации и впоследствии привлеченных к уголовной ответственности за преступления, совершение которых влечет прекращение гражданства Российской Федерации.
Следует напомнить, что 26 октября 2023 года вступил в законную силу Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» № 138-ФЗ от 28.04.2023, которым введён новый для законодательства институт прекращения гражданства Российской Федерации.
Одним из оснований для прекращения российского гражданства служит совершение человеком преступлений, перечень которых указан в статье 24 упомянутого закона. Речь идет о преступлениях против половой неприкосновенности, незаконном обороте наркотиков, террористической направленности как применение насилия в отношении представителя власти и другие).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:25 Сегодня В трех районах Сахалинской области благоустроили общественные пространства
12:08 Сегодня В Южно-Сахалинске по проспекту Мира обустроена новая остановка
09:23 Сегодня В поселке Горячий пляж на Кунашире сгорела бытовка
08:59 Сегодня Юбилейная символика украшает Поронайск в преддверии 155-летия
18:03 11 Июля В Южно-Сахалинске вручили медали лучшим выпускникам
11:40 11 Июля Стала известна программа юбилейных "Крыльев Сахалина"
15:51 11 Июля Юрий Трутнев: мы помогаем всем инвесторам, которые готовы работать и инвестировать в территорию России
11:05 11 Июля В Южно-Сахалинске ведется уборка мусора с улиц и общественных пространств
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
Выбор редакции
- 11:39 Сегодня На Сахалине стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Лучшее краеведческое издание"
- 11:55 Вчера В Южно-Сахалинске открылась выставка к Международному дню коренных народов мира
- 15:08 15 Июля Сахалинские читатели пообщались с писателями-фантастами
- 14:43 12 Июля Администрация Южно-Сахалинска и Белгородский госуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?