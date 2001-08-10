В Амурской области соседи спасли женщину с перерезанным горлом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье суд вынес приговор благовещенцу, перерезавшему горло знакомой. От гибели женщину спасли соседи. Горожанин же получил срок за покушение на убийство, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на СУ СК РФ по Амурской области.

Преступление было совершено вечером 11 января в комнате общежития по улице Мухина. Мужчина и женщина распивали спиртные напитки. В ходе застолья вспыхнул конфликт. Благовещенец сначала пустил в ход кулаки, а после перерезал шею своей собутыльнице. От травм женщина потеряла сознание. Горожанин же решил, что она мертва, и покинул комнату.

Спасли его жертву соседи - люди вызвали скорую. Покалеченную женщину госпитализировали.

Благовещенский горсуд за покушение на убийство дал благовещенцу 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.