Житель Камчатки проболтался случайным знакомым о своей ориентации и был жестоко избит
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Случайное знакомство в одном из парков Петропавловска-Камчатского закончилось избиением. Двое парней накинулись на молодого человека из-за его сексуальной ориентации, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на Петропавловск-Камчатский городской суд.
24 июля прошлого года мужчина проводил время в парке на бульваре Рыбацкой Славы. В какой-то момент к нему подошел 22-летний незнакомец и попросил зажигалку. Между юношами завязался разговор, к которому присоединился еще один парень – он был другом того, кто попросил подкурить.
Во время беседы юноша неожиданно рассказал случайным знакомым о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. После этого молодые люди ушли.
Через полтора часа оба злоумышленника вернулись в парк и вновь встретили уже знакомого им юношу. Между ними завязалась словесная ссора, которая переросла в драку. Один из зачинщиков ударил молодого человека кулаком в лицо, а когда тот упал, второй нанес удар ногой в голову. Мужчина потерял сознание. Молодые люди взяли потерпевшего за ноги и оттащили его подальше в лес, якобы для того, чтобы привести его в чувства и принести извинения. Однако, после того как юноша очнулся и попытался вырваться, они вновь принялись избивать его кулаками и ногами, а когда мужчина в очередной раз потерял сознание, бросили его и ушли.
В результате потерпевший получил многочисленные травмы, в том числе открытая черепно-мозговая травма, перелом височной кости и костей носа, перелом рёбер.
Оба злоумышленника признали свою вину и раскаялись в содеянном. В качестве возмещения причиненного вреда один из них выплатил пострадавшему 490 000 рублей, а второй 100 000 рублей. Помимо этого, их ждет наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима на 3 года и на 2 года и 6 месяцев соответственно.
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