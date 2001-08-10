Сахалинец во время застолья забил собутыльника до смерти

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Долинск СУ СК РФ по Сахалинской области по факту обнаружения в одной из квартир по ул. Комсомольской г. Долинска тела 54-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

В совершении преступления обвиняется 33-летний местный житель.

По версии следствия, в начале июля 2024 года в вечернее время мужчины находились в одной из квартир по ул. Комсомольской г. Долинск, где распивали спиртные напитки. В ходе употребления алкоголя обвиняемый, на почве личных неприязненных отношений, стал наносить множественный удары руками по голове и телу потерпевшего, причинив последнему закрытую черепно-мозговую травму головы. От полученных телесных повреждений смерть мужчины наступила на месте происшествия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначен ряд судебных экспертиз, по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.