Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июля 2024
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16:25, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец во время застолья забил собутыльника до смерти

Сахалинец во время застолья забил собутыльника до смерти

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Долинск СУ СК РФ по Сахалинской области по факту обнаружения в одной из квартир по ул. Комсомольской г. Долинска тела 54-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

В совершении преступления обвиняется 33-летний местный житель.

По версии следствия, в начале июля 2024 года в вечернее время мужчины находились в одной из квартир по ул. Комсомольской г. Долинск, где распивали спиртные напитки. В ходе употребления алкоголя обвиняемый, на почве личных неприязненных отношений, стал наносить множественный удары руками по голове и телу потерпевшего, причинив последнему закрытую черепно-мозговую травму головы. От полученных телесных повреждений смерть мужчины наступила на месте происшествия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначен ряд судебных экспертиз, по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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