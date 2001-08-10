Сахалинский бизнесмен-мошенник подарил себе торговый центр за 640 млн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по г. Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению 44-летнего местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 УК РФ (5 эпизодов) – фальсификация доказательств по гражданскому делу, ч. 3 ст. 159 УК РФ (5 эпизодов) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (1 эпизод) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое лицом с использованием своего должностного положения, в особо крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.
По версии следствия, обвиняемый в 2023 году, с целью совершения хищения путем обмана предоставлял в суд фальсифицированные доказательства по гражданским делам.
Кроме того, обвиняемый в августе 2023 года, используя свое служебное положение в коммерческой организации, изготовил подложный договор дарения на торговый комплекс, расположенный в областном центре. В дальнейшем, на основании указанного документа переоформил недвижимое имущество в свою собственность и распорядился им по своему усмотрению.
Сумма похищенного имущества составила более 640 млн рублей.
В ходе предварительного следствия причиненный ущерб возмещен в полном размере. По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
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