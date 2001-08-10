На Сахалине ребенка, залезшего на электроопору, удалило током

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области по факту получения электрического ожога и закрытой черепно-мозговой травмы 11-летним мальчиком на одной из опор линии электропередач, установленной в с. Новотроицкое Анивского района, возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

С полученными телесными повреждениями ребенок доставлен в реанимационное отделение «БУЗ «Областная детская больница», где ему оказывается медицинская помощь.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам расследования будет принято процессуальное решение, а также приняты меры профилактического характера.