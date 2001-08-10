Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июня 2024
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На Сахалине ребенка, залезшего на электроопору, удалило током
11:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине ребенка, залезшего на электроопору, удалило током

На Сахалине ребенка, залезшего на электроопору, удалило током

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области по факту получения электрического ожога и закрытой черепно-мозговой травмы 11-летним мальчиком на одной из опор линии электропередач, установленной в с. Новотроицкое Анивского района, возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

С полученными телесными повреждениями ребенок доставлен в реанимационное отделение «БУЗ «Областная детская больница», где ему оказывается медицинская помощь.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам расследования будет принято процессуальное решение, а также приняты меры профилактического характера.

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