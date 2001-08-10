Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июня 2024
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12:46, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке при посадке у самолёта лопнул пневматик стойки шасси

На Камчатке при посадке у самолёта лопнул пневматик стойки шасси

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В аэропорту Петропавловска-Камчатского у самолета при посадке лопнул пневматик стойки шасси. Инцидент произошел днем 23 июня, пишет ИА "Кам 24", ссылаясь на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

23 июня в 14:15 при посадке в аэропорту Петропавловска-Камчатского у самолета Ан-24 произошло повреждение пневматики левой стойки шасси. Воздушное судно совершало полет по маршруту Магадан - Петропавловск-Камчатский.

На борту находилось 20 человек. Пострадавших нет. Территориальное управление Росавиации проводит расследование происшествия.

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