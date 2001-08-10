На популярном пляже Владивостока мигранты изнасиловали сотрудницу кафе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На 21-летнюю сотрудницу кафе в районе пляжа Шамора во Владивостоке напала группа мигрантов. Четверо граждан Узбекистана были доставлены в следственный отдел по подозрению в совершении тяжкого преступления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК Приморья.
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю отметили, что, угрожая ножом, они совершили насильственные действия сексуального характера. Четверо иностранцев были задержаны в международном аэропорту Владивосток (Кневичи), они планировали скрыться за пределы РФ. Ещё один подозреваемый задержан в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Владивостока.
Возбуждено уголовное дело, следователями принято решение арестовать преступников. В рамках расследования будет проверена законность нахождения подозреваемых на территории Российской Федерации с последующей дачей уголовно-правовой оценки, как должностным лицам, так и лицам из числа жителей Приморья, способствовавших их легализации в России.
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