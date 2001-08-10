За пьяную езду у сахалинца конфисковали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский суд оставил без изменения приговор в отношении жителя Анивского района. Мужчина, будучи наказанным за отказ от прохождения медосвидетельствования, вновь сел пьяным за руль, сообщает astv.ru, ссылаясь на областную прокуратуру.

Суд установил, что осуждённый ночью 10 февраля 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь совершил "пьяную" поездку за рулём автомобиля "Lexus CT200H".

Во время движения по улицам Южно-Сахалинска был остановлен сотрудниками ГИБДД и, в связи с подозрением о нахождении в состоянии алкогольного опьянения, отстранён от управления транспортным средством. На месте остановки виновному было предложено пройти освидетельствование, однако водитель и в этот раз отказался от его прохождения.

В судебном заседании осуждённый вину признал, просил не конфисковывать у него автомобиль. Государственный обвинитель настаивал на назначении наказания и конфискации транспортного средства.

Суд согласился с мнением прокурора, и, признав подсудимого виновным, назначил ему наказание с вынесением решения о конфискации автомобиля за управлением которого в момент остановки находился виновный.

Обжалование указанного приговора в апелляционном порядке стороной защиты не помогло виновному оставить автомобиль в его пользовании.

Вышестоящей инстанцией приговор оставлен без изменения.