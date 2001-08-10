Сахалинка в погоне за выигрышем перевела мошенникам более 200 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Поронайска решила поучаствовать в бесплатном розыгрыше, объявление о котором увидела в одной из групп по интересам в мессенджере. Она выиграла 200 000 рублей. Но, чтобы их получить, 20-летняя сахалинка должна была отправить 1001 рублей на указанную в дальнейших инструкциях банковскую карту, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Далее, действуя, по той же инструкции, девушка для вывода выигрыша осуществляла переводы на указанные ей номера. Настоящие сотрудники банка, увидев переводы и подозрительную активность по счетам, обратились к девушке с уточняющими вопросами.

Она заверила сотрудника банка, что у неё всё в порядке. Через некоторое время она попыталась осуществить ещё несколько переводов, однако банк отклонял операции и впоследствии заблокировал карту.

Девушка тогда обратилась к знакомому и продолжила отправлять свои деньги с его карты. Когда сбережения закончились, потерпевшая поняла, что её обманули мошенники. На тот момент сумма ущерба составила 208480 рублей.